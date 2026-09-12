Москва12 сен Вести.Возможная легализация порнографии на Украине вызывает отвращение, заявила республиканка, экс-конгрессмен Марджори Тейлор Грин. По ее мнению, Киев готов пойти на это, чтобы "накупить больше беспилотников, продолжить войну и убивать больше людей".

"Что будет дальше? - задала она вопрос на своей странице в соцсети Х. - Они собираются легализовать извлечение органов, чтобы взимать с этого налоги?".

Они так отчаянно нуждаются в деньгах, что пошли на немыслимое. Мне даже неприятно это говорить. Они рассматривают возможность легализации порнографии лишь для того, чтобы собрать деньги на беспилотники пояснила экс-конгрессмен от штата Джорджия

Так она прокомментировала планы Киева купить 30 тысяч БПЛА на налоги, которые будут получены от легализации порнографии на Украине.

О возможности легализации порноиндустрии для пополнения военного бюджета ранее сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Сейчас на Украине производство, распространение и хранение порнографии карается лишением свободы на срок до семи лет. Легализация порно, по мнению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, принесет украинскому бюджету в виде налогов до $25 млн в год. Петиция о декриминализации порнографии набрала на Украине в 2025 году 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения вопроса на государственном уровне.

Провальной назвал идею легализации порнографии на Украине депутат российской Думы Виталий Милонов. Идея, по его мнению, обречена на провал из-за того, что "украинцы в принципе не привыкли платить налоги". В результате украинский бюджет почти ничего не получит, подчеркнул Милонов.