Москва6 сен Вести.На Украине обсуждают идею легализации производства порнографии для пополнения военного бюджета, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка.

По оценке депутата, индустрия может обеспечивать до 25 млн долларов налоговых поступлений в год.

Сейчас, отмечает Железняк, ситуация для украинских вебкам-моделей, транслирующих порнографию, "абсурдная": либо они работают "в серую" и имеют проблемы с налоговой, либо подают декларацию и получают "уголовку" за производство и распространение порнографии, по которой им грозит до 7 лет тюрьмы. Сам Железняк известен как последовательный сторонник декриминализации производства порнографии, однако данная инициатива воспринимается неоднозначно как в парламентских кругах, так и в украинском обществе.

WSJ подчеркивает, что украинская полиция и налоговая служба располагают полными данными вебкам-моделей, включая адреса и имена. В последнее время они стали получать от властей уведомления с требованием подать налоговую декларацию, однако не знают, что за этим последует.

В качестве показательного примера издание приводит историю Светланы Дворниковой. Модель периодически выезжает из Украины во Францию или Испанию, где на виллах создает контент для OnlyFans. В прошлом году к ней домой пришли полицейские, изъяли ноутбук и денежные средства в размере 200 тысяч долларов.

По данным издания, многие модели сегодня либо покинули страну, либо пытаются действовать "в обход" закона.