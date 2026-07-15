Москва15 июл Вести.Из-за сложной экономической ситуации на Украине мужское население может начать зарабатывать деньги эротикой. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, такой вариант заработка для мужчин может быть единственным способом выживания.

Учитывая, что мужское население бусифицировано все. Старики там копают огород, а молодежи это не очень интересно. Поэтому они ищут способ заработка именно в соответствии с современными технологическими возможностями. Они все находятся в плоскости онлайн. Поэтому … что еще можно показать-то? Если ты умом не блещешь, значит будешь одежду снимать сказал эксперт

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