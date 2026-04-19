Москва19 апр Вести.Водолазом, совершившим подрыв "Северного потока" в сентябре 2022 года, оказалась бывшая модель журналов для взрослых, известная как Фрейя. Об этом рассказал корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски.

Журналист утверждает, что лично общался с организаторами и исполнителями диверсионной операции, которые рассказали, что планировкой подрыва занималось элитное подразделение Украины, привлекшее водолазов из числа гражданских лиц.

В подкасте шеф-редактора Bild Пауля Ронцхаймера он отметил, что Фрейя была самым опытным и смелым участником группы.

Панчевски не стал раскрывать личность девушки, однако рассказал ее историю. По его словам, Фрейя в молодости "окунулась в ночную жизнь Киева и даже работала эротической моделью".

Иногда она подрабатывала моделью и позировала для провокационных фотографий. На одном откровенном снимке, который стал обложкой эротического журнала, на ней был капитанский плащ сказал журналист

Впоследствии Фрейя заинтересовалась дайвингом и освоила погружения глубже ста метров. Именно этот опыт сделал ее объектом интереса украинских спецслужб, которые решили задействовать девушку в своей операции.

Когда представители спецслужб рассказали ей о миссии, направленной против финансионных источников России, и предупредили об опасностях, она сразу выразила готовность участвовать, спросив: "Где подписать?" утверждает Панчевски

При выполнении задания, даже несмотря на плохие погодные условия, Фрейя не один раз погружалась на значительную глубину,неся на себе 80 килограммов снаряжения.

Согласно информации журналиста, в настоящее время она занимает офицерскую должность в украинской армии и обучает военнослужащих навыкам тактического дайвинга.

Панчевски также выснил, что Фрейя не только участвовала в подрыве "Северных потоков", но и стоит за серией атак украинских спецслужб на якобы связанные с РФ танкеры и грузовые суда в Балтийском и Средиземном морях