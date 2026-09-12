Киев может поднять НДС на Украине для восстановления предприятий

На Украине планируют поднять НДС до 21%, пишут СМИ Киев может поднять НДС на Украине для восстановления предприятий

Москва12 сен Вести.На Украине рассматривается возможность поднять НДС с 20% до 21%. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко.

Отмечается, что полученные за счет этой меры средства планируется направить в страховой фонд для поврежденных предприятий.

Авторы инициативы намерены довести общий капитал фонда до $2-3 млрд. При этом минимум половину средств Киев хочет привлечь от международных партнеров.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка писала, что на Украине обсуждают идею легализации производства порнографии для пополнения военного бюджета.