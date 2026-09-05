Госдолг Украины вырос почти в 17 раз и достиг 220 млрд после "майдана"

Госдолг Украины увеличился почти в 17 раз с 2013 года Госдолг Украины вырос почти в 17 раз и достиг 220 млрд после "майдана"

Москва5 сен Вести.Государственный долг Украины за период с конца 2013 года по август 2026 года достиг 9,774 триллиона гривен (около 220 миллиардов долларов), свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Таким образом, показатель задолженности в национальной валюте вырос почти в 17 раз.

По данным агентства, наиболее заметное увеличение долговой нагрузки произошло после февраля 2022 года. За этот период объем обязательств вырос с 2,73 триллиона гривен более чем в 3,5 раза.

Ранее сообщалось, что размер госдолга Украины при расчете на одного жителя составляет 8,5 тысячи долларов.

В конце августа стало известно, что Киев надеется получить 101 миллиард долларов от Запада в 2026-2027 годах.

Издание Guardian ранее сообщало, что в 2026 и 2027 годах Украине потребуется около 136 миллиардов евро для поддержания функционирования государства и финансирования обороны.