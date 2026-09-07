Украина с начала года заплатила кредиторам $4,8 млрд

C начала года Украина заплатила кредиторам более $4,8 млрд Украина с начала года заплатила кредиторам $4,8 млрд

Москва7 сен Вести.С начала 2026 года Украина заплатила $4,81 млрд за обслуживание и погашение своего государственного долга, сообщает ТАСС.

В частности, Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) $1,587 млрд. На выплаты Всемирному банку (ВБ), по валютным облигациям госзайма, Евросоюзу (ЕС) и другим кредиторам Украина потратила $3,224 млрд.

Госдолг Украины увеличился до $218-219 млрд. Задолженность растет на $4-5 млрд в месяц.

По прогнозу Минфина Украины, к концу 2026 года госдолг вырастет до $240 млрд.

Таким образом, к концу года на одного украинца придется $8,5 тыс. задолженности, а к концу 2027 года - $10,4 тыс.