РИА Новости: госдолг Украины с начала СВО увеличился в 3,5 раза

Госдолг Украины с февраля 2022 года увеличился в 3,5 раза РИА Новости: госдолг Украины с начала СВО увеличился в 3,5 раза

Москва31 авг Вести.Государственный внутренний и внешний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Так, по данным украинского министерства финансов, перед началом СВО внешний и внутренний госдолг Украины составлял 2 745,37 миллиарда гривен. К концу июля 2026 года этот показатель вырос в 3,48 раза.

По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 572,19 миллиарда гривен, или 214,18 миллиарда долларов отмечается в публикации

27 августа сообщалось, что размер госдолга Украины при расчете на одного жителя составляет 8,5 тысячи долларов. Общая сумма – 211,6 миллиарда долларов.