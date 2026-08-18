Госдолг Украины с начала Майдана увеличился более чем в 16 раз

Госдолг Украины вырос более чем в 16 раз после Майдана Госдолг Украины с начала Майдана увеличился более чем в 16 раз

Москва18 авг Вести.Госдолг Украины увеличился более чем в 16 раз с конца 2013 года, когда в стране начались протесты, приведшие к госперевороту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

На 30 июня 2026 года государственный и гарантированный долг Украины достиг 9490,8 млрд гривен ($211,6 млрд), тогда как в конце 2013 года общий объем займов составлял 584,79 млрд гривен.

Киевский режим пытается решить проблемы с бюджетом за счет помощи западных партнеров. При этом на Западе пакеты помощи проходят через длительное обсуждение.

Накануне стало известно, что Киев надеется получить 101 млрд долларов от Запада в 2026-2027 годах.

Издание Guardian, в свою очередь, написало, что в 2026 и 2027 годах Украине потребуется около 136 миллиардов евро для поддержания функционирования государства и финансирования обороны.