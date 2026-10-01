РИА Новости: госдолг Украины при Зеленском увеличился в 4,5 раза

Госдолг Украины при Зеленском вырос в 4,5 раза РИА Новости: госдолг Украины при Зеленском увеличился в 4,5 раза

Москва1 окт Вести.Государственный внешний и внутренний долг Украины увеличился в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные украинского Минфина.

На конец мая 2019 года, то есть на фоне инаугурации Зеленского, внешний и внутренний долг Украины составляли 2106,49 млрд гривен, следует из данных украинского министерства.

По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг страны составил 9602,89 млрд гривен, указано в последнем отчете Минфина Украины, на который ссылается агентство.

Таким образом, к концу лета текущего года долг Украины вырос в 4,5 раза.

Сейчас государственный и гарантированный государством внешний и внутренний долг Украины достиг исторического максимума.