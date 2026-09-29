Москва29 сен Вести.Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам августа 2026 года увеличился на 30,44 миллиарда гривен и достиг исторического максимума в 9,6 триллиона гривен (около 215,55 миллиарда долларов). Такие данные приводит Министерство финансов страны.

В пересчете на американскую валюту прирост за последний летний месяц составил 1,37 миллиарда долларов. Для сравнения, по состоянию на конец июня общая задолженность страны оценивалась в 211,6 миллиарда долларов, что составляло порядка 8500 долларов в расчете на каждого жителя Украины.

Согласно статистике украинского Минфина, с конца 2013 года внешний государственный долг страны вырос в 24 раза.