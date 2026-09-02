Минфин Украины: внешний долг страны за 15 лет увеличился в 25 раз

Внешний долг Украины за 15 лет увеличился в 25 раз Минфин Украины: внешний долг страны за 15 лет увеличился в 25 раз

Москва2 сен Вести.Задолженность Украины перед внешними кредиторами с конца 2011 года увеличился в 25 раз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов.

По состоянию на 31 июля внешний госдолг Украины составил 7 497,5 миллиарда гривен (167,76 миллиарда долларов). В 2011 году он был на уровне 299,4 миллиарда гривен (более 6,7 миллиарда долларов).

Уточняется, что внешняя задолженность Украины составляет 78,3% от общей суммы госдолга страны.

31 августа сообщалось, что общий госдолг Украины с начала спецоперации вырос почти в 3,5 раза.