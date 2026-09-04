Внешний госдолг Украины вырос с 2022 года в 4,5 раза

Внешний госдолг Украины увеличился с начала СВО в 4,5 раза Внешний госдолг Украины вырос с 2022 года в 4,5 раза

Москва4 сен Вести.Внешний госдолг Украины увеличился с начала специальной военной операции (СВО) России в 4,5 раза, сообщает РИА Новости на основе статистики от Минфина Украины.

Так, к 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 трлн 497,5 млрд гривен ($167,76 млрд)​​​.

К 1 января 2022 года внешний госдолг страны составлял 1 трлн 634,82 млрд гривен.

Таким образом, к 1 июля 2026 года показатель увеличился в 4,58 раза.

При этом внешний госдолг Украины достиг 78,3% от общей суммы госдолга против 59,5% в феврале 2022 года.

После распада СССР Россия взяла на себя все внешние долги бывших республик союза. То есть внешний госдолг Украины оказался к началу 1991 год нулевым.