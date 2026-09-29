Москва29 сенВести.Порция салата "сельдь под шубой" на четырех человек в августе 2026 года обошлась россиянам в 221 руб., сообщили в Рыбном союзе.
Индекс "сельди под шубой" рассчитывается на основе средних розничных цен по данным Росстата.
С учетом данных Росстата за август 2026 года индекс "сельди под шубой" составил 221 рубльговорится в сообщении
Как добавили в союзе, за год стоимость классического салата выросла на 4%, а вот за месяц он стал дешевле на 2%, что объясняется сезонным фактором.
В расчет вошли такие ингредиенты, как соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.