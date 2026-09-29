В России появился индекс "сельди под шубой"

Индекс "сельди под шубой" рассчитали в России В России появился индекс "сельди под шубой"

Москва29 сен Вести.Порция салата "сельдь под шубой" на четырех человек в августе 2026 года обошлась россиянам в 221 руб., сообщили в Рыбном союзе.

Индекс "сельди под шубой" рассчитывается на основе средних розничных цен по данным Росстата.

С учетом данных Росстата за август 2026 года индекс "сельди под шубой" составил 221 рубль говорится в сообщении

Как добавили в союзе, за год стоимость классического салата выросла на 4%, а вот за месяц он стал дешевле на 2%, что объясняется сезонным фактором.

В расчет вошли такие ингредиенты, как соленое филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.