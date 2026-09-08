Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи в связи с увеличением поставок Минсельхоз: цены на овощи традиционно снижаются

Москва8 сен Вести.В Минсельхозе ожидают более заметного снижения цен на овощи в России в связи с увеличением поставок отечественной продукции на рынок, сообщили в министерстве.

С началом массовой уборки оптовые и розничные цены на овощи и картофель традиционно снижаются. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается более заметное снижение цен на овощи говорится в сообщении ведомства

Так, за последний месяц средняя стоимость картофеля у производителей снизились на 12,3% и по состоянию на 2 сентября составляла 26,3 руб./кг. За этот же период томаты в оптовой продаже подешевели на 10%. При этом потребительские цены также снизились: на картофель - на 16,5%, морковь - на 12,6%, капусту белокочанную - на 16,4%, лук репчатый - на 8,2% и свеклу столовую - на 11,8%.

В настоящее время уборка овощей ведется практически во всех регионах, отметили в министерстве. В Минсельхозе добавили, что несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании, по состоянию на 7 сентября собрано около 1,6 млн тонн продукции открытого грунта, что соответствует показателям аналогичного периода 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России за год подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса, цена которого взлетела почти в 1,5 раза.