В "Ромире" подсчитали средние расходы российских семей на продукты в августе

Российские семьи тратили в августе на продукты питания около 20,9 тысячи рублей В "Ромире" подсчитали средние расходы российских семей на продукты в августе

Москва29 сен Вести.Среднестатистическая российская семья в августе 2026 года тратила на покупку продуктов питания 20 908 рублей в месяц. Такие данные представлены в исследовании холдинга "Ромир", с которым выступила руководитель отдела компании Екатерина Тимошевская на конференции "Человек разумный 2026".

По информации исследователей, по сравнению с августом прошлого года россияне стали ходить за продуктами на 4,8% чаще. При этом среднемесячные расходы на непродовольственные товары составили 19 664 рубля, а частота таких покупок возросла на 7,1%.

Данные базируются на непрерывном мониторинге потребительской панели "Ромир", охватывающей 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств по всей стране.