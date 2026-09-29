Москва29 сен Вести.Глава киевского режима ведет Украину к голодомору, правительство готовится выдавать продукты по карточкам. об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Я знаю информацию, что уже правительство готовится к карточной системе. Мы же видим по полкам, да? Сметают все. Значит, надо как-то минимальный набор продуктов гарантировать. Поэтому, конечно, будут проблемы. Это будет не голод, а вот в следующем году будет голодомор. Потому что фермер работает по принципу: вырастил, продал, отдал кредиты, взял опять деньги, и следующий урожай. А сейчас уже все, они банкроты. Кто же будет сеять пшеницу, садить там помидоры и так далее, зная о том, что некуда будет продать? Вот следующий год будет очень сложным. Зеленский ведет страну голодомор