Эксперт: минимальная продуктовая корзина подорожала на 8,5% с начала года Дороже всего продукты стоят на Чукотке

Москва1 сен Вести.В России минимальная месячная продуктовая корзина подорожала на 8,5% с начала 2026 года. Об этом сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Стоимость месячной корзины продуктов для россиян в июле 2026 года выросла на 8,5%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 8 159 рублей отметил эксперт

По его словам, самая высокая стоимость продуктов зафиксирована на Чукотке — 21 085,9 руб. и в Камчатском крае — 13 451,3 руб., а меньше всего тратят на базовый набор жители Мордовии — 6 591,1 руб. и Саратовской области — 6 800,2 руб.

Леонов уточнил, при составлении минимального набора питания учитывается целый комплекс факторов, чтобы обеспечить базовую потребность человека в питательных веществах при минимальных затратах. Так, в перечень вошли 33 наименования продовольственных продуктов, в том числе мясо, рыба, молоко, а также яйца, хлеб, овощи и фрукты.