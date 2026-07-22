В "Руспродсоюзе" рассказали, где самые дешевые и самые дорогие продукты

В "Руспродсоюзе" раскрыли, в каких регионах самые дорогие продукты В "Руспродсоюзе" рассказали, где самые дешевые и самые дорогие продукты

Москва22 июл Вести.Минимальная продуктовая корзина с начала года подорожала на 7,9% и стоит сейчас 8 107,15 руб. Самые дорогие продукты на Чукотке и Камчатке, самые дешевые – в Мордовии и Саратовской области, приводит данные "Руспродсоюза" ТАСС.

Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 7,9%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 8 107,15 руб. говорится в сообщении

Самые дорогие продукты на Чукотке и Камчатке – там корзина стоит 20 689,8 руб. и 13 443,6 руб. соответственно. Дешевле всего продуктовая корзина обойдется в Мордовии и Саратовской области – 6 461,3 руб. и 6 624 руб. соответственно.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 9 737,4 руб., в Санкт-Петербурге – 9 480,6 руб.

В корзине – 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

С 1 сентября в России вводятся новые правила торговли, согласно которым магазины будут должны тщательно отслеживать качество товаров. Повышение требований к качеству и безопасности продукции связано с появлением новых технологий, методов контроля, а также возрастающим спросом покупателей на качество.