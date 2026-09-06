Россияне летом съели арбузов в 8 раз больше, чем дынь

Исследование: летом россияне съели арбузов в 8 раз больше, чем дынь Россияне летом съели арбузов в 8 раз больше, чем дынь

Москва6 сен Вести.Минувшим летом россияне съели арбузов в 8 раз больше, чем дынь. Об этом свидетельствуют данные программы лояльности "X5 клуб", которые приводит ТАСС.

Жители страны съели 116 799 440 кг арбузов за июнь — август 2026 года, что в 8 раз больше объема дынь — 12 930 301 кг говорится в публикации, и отмечается, что средний чек покупки арбуза составил 327 рублей, дыни — 256 рублей

При этом активнее всего арбузы и дыни покупались в августе — 51% и 52% всего объема за сезон соответственно.

Ранее сообщалось, что по сравнению с прошлогодним уровнем арбузы и дыни подорожали на 31% и 26%.