Москва11 авг Вести.Арбуз "Русская березка" является на сегодня самым популярным сортом в России, рассказал РИА Новости руководитель астраханского селекционно-семеноводческого предприятия Артем Соколов.

Самый популярный в России сорт арбуза сейчас - это позднеспелый сорт "Русская березка" сказал собеседник агентства

По его словам, это сорт был выведен девять лет назад, в настоящее время около половины посевных площадей в стране засеяны им, на прилавках его больше всего. Он отличается округлой формой черно-зеленого цвета со светло-зелеными пятнышками, напоминающими окрас березы.