В Абхазии рассказали о планах вывести совместно с РФ новые сорта цитрусовых Президент Гунба: Абхазия и РФ планируют совместно вывести новые сорта цитрусовых

Москва7 июн Вести.Ученые Абхазии и России планируют совместно вывести новые сорта цитрусовых. Об этом заявил президент республики Бадра Гунба​​​ агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Гунбы, научный подход к выращиванию популярных в республике цитрусовых культур играет ключевую роль. Он также напомнил о существовании специальных научных институтов во времена советского периода, которые вели разработки по выращиванию сельхозкультур.

Эти филиалы и сегодня работают, но таких коммуникаций, к сожалению, нет. Мы намерены развивать эти коммуникации с целью выработки общих позиций, выработки новых сортов, новых решений, которые будут создавать противодействие угрозам биологического характера, угрозам распространения новых заболеваний цитрусовых, и в целом, сельскохозяйственных культур рассказал Гунба

Кроме того, глава республики сообщил, что Академия наук Абхазии недавно заключила соглашение с российскими коллегами о совместном проведении научных исследований в области сельскохозяйственных культур.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки организаций, занимающихся выращиванием и переработкой цитрусовых.

Между тем, в апреле вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что взаимная торговля между Россией и Республикой Абхазия за минувший год увеличилась на 18%, при этом ее потенциал значительно выше текущих показателей.