Москва6 апрВести.Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки организаций, занимающихся выращиванием и переработкой цитрусовых.
Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 18 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
Поручение дано правительству РФ совместно с АСИ.
Рассмотреть вопросы о целесообразности предоставления дополнительных мер государственной поддержки организациям, осуществляющим выращивание и переработку эфиромасличных и цитрусовых культур, а также дополнительных мер государственной поддержки развития питомников цитрусовых культур.говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.