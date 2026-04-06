Москва6 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину оценить целесообразность дополнительной государственной поддержки организаций, занимающихся выращиванием и переработкой цитрусовых.

Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 18 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ совместно с АСИ.

Рассмотреть вопросы о целесообразности предоставления дополнительных мер государственной поддержки организациям, осуществляющим выращивание и переработку эфиромасличных и цитрусовых культур, а также дополнительных мер государственной поддержки развития питомников цитрусовых культур. говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.