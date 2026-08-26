В России снижаются оптовые цены на сельдь Сельдь стала самой доступной рыбой в России из-за падения оптовых цен

Москва26 авг Вести.Оптовые цены на сельдь в России снизились до 110 рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Сельдь начала активно дешеветь в прошлом году. По итогам 2025 года тихоокеанская сельдь стала одним из самых подешевевших видов рыбы: отпускная цена на нее снизилась на 30 процентов приводятся слова главы ВАРПЭ

Сейчас, по словам Зверева, оптовая цена составляет 110 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь входит в тройку наиболее доступных видов рыбы в стране.