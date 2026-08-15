Самые дешевые помидоры в РФ продают в Чечне и Дагестане

Средняя цена на помидоры в России опустилась ниже 200 рублей Самые дешевые помидоры в РФ продают в Чечне и Дагестане

Москва15 авг Вести.Средняя стоимость килограмма помидоров в России в июле опустилась ниже 200 рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, в июле в среднем по стране стоимость помидоров составила 186,19 рубля за килограмм против 217,51 рубля месяцем ранее. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм помидоров стоил в России в сентябре 2025 года - 170,1 рубля написали в агентстве

При этом самая низкая цена на томаты зафиксирована в Чечне – там они в среднем стоили 91,7 руб./кг – и в Дагестане (99,5 руб./кг). Третье место занимает Кабардино-Балкария с ценником 110,1 руб./кг.