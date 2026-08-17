В Росрыболовстве спрогнозировали хороший улов в 2026 году

Росрыболовство: вылов рыбы в России ожидается на уровне 4,6-4,7 млн т В Росрыболовстве спрогнозировали хороший улов в 2026 году

Москва17 авг Вести.Вылов рыбы в России составит 4,6-4,7 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его прогнозам, в этом году будет много минтая и сардин.

Думаю, что общий объем вылова водных биологических ресурсов составит где-то 4,6-4,7 млн тонн в этом году отметил эксперт

По словам главы ведомства, хорошими темпами идет минтаевая и сельдевая путина.

В 2025 году вылов водных биоресурсов в России снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 4,7 млн тонн из-за падения добычи иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4,9 млн тонн.