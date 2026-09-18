В правительстве заявили о стабильности рыбного рынка и экспорта в РФ

Патрушев: Россия полностью обеспечит внутренний рынок рыбной продукцией В правительстве заявили о стабильности рыбного рынка и экспорта в РФ

Москва18 сен Вести.Российская Федерация полностью закроет потребности внутреннего рынка в рыбной продукции и выполнит все обязательства перед зарубежными партнерами по экспорту. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.

Он сообщил, что с начала года объем добычи водных биоресурсов в стране достиг 3,5 млн тонн, а итоговый показатель по году, несмотря на природные факторы и более скромные результаты лососевой путины, ожидается на уровне прошлого года.

Патрушев подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс России обладает всеми предпосылками для нового качественного рывка и должен ставить перед собой более амбициозные цели по наращиванию производства.