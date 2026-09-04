Глава Росрыболовства: вылов лососевых в России составит 100-110 тыс. тонн Глава Росрыболовства заявил о критическом снижении объемов добычи лосося

Москва4 сен Вести.Вылов лососевых по итогам путины 2026 года составит не более 110 тысяч тонн в России. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Путина уже идет к завершению. В этом году она совсем неудачная. Думаю, что 100-110 тыс. тонн выловим. Посмотрим, как еще Сахалин отработает приводит слова Шестакова ТАСС

Также Шестаков отметил, что потребление рыбы лососевых пород "сожмется" на фоне низкого улова.

Объем будет меньше, естественно. Цена уже выше, чем в предыдущие годы сказал глава Росрыболовства

По итогам путины 2025 года вылов лососевых в России составил около 335,5 тыс. тонн. Антирекордными за последние 20 лет стали показатели 2024 года - 235,5 тыс. тонн.

Ранее Шестаков на полях ВЭФ сообщил, что объемы экспорта российской рыбы в Европу составили 200 млн долларов.