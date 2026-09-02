В Росрыболовстве заявили, что РФ поставляет рыбу в Европу на 200 млн долларов Росрыболовство оценило поставки российской рыбы в Европу в 200 млн долларов

Москва2 сен Вести.Европа заняла четвертое место по поставкам российской рыбы, они оцениваются в более 200 млн долларов. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, российская рыбная продукция имеет большое значение для европейского рынка.

Европа - четвертая страна у нас по поставкам, где-то порядка больше $200 млн. Конечно же, без российской продукции достаточно сложно будет европейским потребителям сказал Шестаков

Глава Росрыболовства подчеркнул, что для поставок российской рыбной продукции европейский рынок с одной стороны важен, с другой – не критичен, так как ведомство всегда может перенаправить объемы продукции в другие страны.

Ранее председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова заявила, что Китай остается главным покупателем рыбной продукции с Камчатки, однако регион активно расширяет географию торговых партнеров.