Губернатор Лимаренко: Сахалин снабжает рыбой не только РФ, но и почти весь мир Губернатор Лимаренко: рыбаки Сахалина — одни из самых конкурентоспособных в мире

Москва19 авг Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью ИС "Вести" назвал сахалинских рыбаков одними из самых конкурентоспособных в мире.

Наши рыбаки очень быстро реагируют на смену ситуации в океане. Меняется рыба, одна рыба уходит, другая – приходит, соответственно, меняется оборудование, меняются заводы, которые перерабатывают рыбу. Наши рыбаки – одни из самых конкурентоспособных. Они снабжают рыбой, во-первых, жителей Российской Федерации, и, во-вторых, практически все страны мира, идет постоянная покупка нашей продукции отметил глава региона

Ранее сообщалось, что поставки рыбы из РФ в Евросоюз в июне выросли в денежном выражении в 1,7 раза и достигли 74,9 млн евро – максимального показателя с ноября 2024 года. Крупнейшими покупателями российской рыбы в ЕС стали Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн евро), Нидерланды (8,4 млн евро), Польша (4,4 млн евро) и Дания (2,6 млн евро).