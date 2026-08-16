Россия увеличила поставки рыбы в Евросоюз до максимума с ноября 2024 года

Россия в июне почти вдвое увеличила поставки рыбы в ЕС Россия увеличила поставки рыбы в Евросоюз до максимума с ноября 2024 года

Москва16 авг Вести.Поставки рыбы из РФ в Евросоюз в июне выросли в 1,7 раза и достигли 74,9 млн евро – максимального показателя с ноября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые изучило агентство РИА Новости.

В годовом выражении стоимость поставок увеличилась на 22%. Крупнейшими покупателями российской рыбы в ЕС стали Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн евро), Нидерланды (8,4 млн евро), Польша (4,4 млн евро) и Дания (2,6 млн евро).

Основная часть поставок пришлась на филе и мясо рыбы – 60,6 млн евро, в основном мороженые филе минтая и трески.

При этом по итогам первого полугодия импорт российской рыбы в ЕС сократился на 8%, до 352,2 млн евро.