Экспорт пива из Евросоюза в Россию в июне вырос в 2,7 раза

Евросоюз нарастил поставки пива в Россию Экспорт пива из Евросоюза в Россию в июне вырос в 2,7 раза

Москва14 авг Вести.В июне 2026 года объем импорта европейского пива на рынок РФ достиг максимума с прошлого сентября, составив 4,1 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что по сравнению с маем поставки пива из Евросоюза увеличились в 2,7 раза. Тем не менее в годовом выражении объем экспорта снизился на 44%.

Основной прирост обеспечили Польша и Литва. Первая увеличила отгрузки в 6,6 раза за месяц и в три раза за год (до 2,3 млн евро). Вторая нарастила месячные поставки в шесть раз (до 677 тыс. евро). Правда, в годовом исчислении ее экспорт сократился втрое.

Тройку лидеров замыкает Бельгия, превысившая с объемом 473 тысячи евро майские показатели в 1,7 раза.

Далее идут Чехия (поставка на 448 тыс.), Германия (109), Латвия (59) и Португалия (39).

За первое полугодие 2026 года из Евросоюза в РФ было экспортировано пива на 4,95 млн евро, что в 5,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России производство пива превысило его потребление.