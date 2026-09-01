Москва1 сенВести.Рыбные заводы на Камчатке — самые современные в мире, заявил ИС "Вести" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он подчеркнул, что объем инвестиций в регионе стабильно растет. Основная отрасль — это рыбопромышленный комплекс.
У нас за это время более 100 млрд только в рыбную промышленность инвестировано. Самые современные заводы не только в стране, но и в мире сейчас на Камчатке работают и дают хороший эффект с точки зрения качества продукции, скорости обработки и рабочих местрассказал Солодов
Ранее пресс-служба правительства Камчатского края сообщала, что в 2026 году в регионе собираются выловить свыше 117 тысяч тонн тихоокеанских лососевых рыб.