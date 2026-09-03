Лимаренко сообщил о ночном диалоге с Путиным по вопросам логистики на Сахалине Лимаренко: до трех ночи обсуждали с Путиным вопросы логистики на Сахалине

Москва3 сен Вести.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил ИС "Вести" об обсуждениях с президентом России Владимиром Путиным вопросов логистики в регионе до трех ночи.

Он также сообщил, что в регион ожидается поставка 45 самолетов и вертолетов.

Главный сейчас акцент на логистические проекты – Корсаковский порт. Мы приступили к углублению порта. Это значит, что океанские лайнеры будут заходить в наш порт, и наш порт стоит на Северном морском пути, то есть это большие перспективы. Второе: мы сейчас находимся на пороге, когда получаем от нашей промышленности 45 самолетов и вертолетов. То есть это тоже важный фактор. Все эти вопросы требуют обсуждения, детали. Вчера вот до трех часов ночи обсуждали с президентом все эти вопросы сказал Лимаренко

Глава региона также рассказал, что Сахалин готовится поставлять за рубеж керосин со своих заводов.

Ранее Лимаренко выразил мнение, что Курильские острова являются форпостом страны на Дальнем Востоке. Он сравнил их с авианосцами, "которые выстроены один за одним".