Губернатор: сахалинская область готовится поставлять керосин за рубеж Лимаренко: Сахалин готовится поставлять за рубеж керосин со своих заводов

Москва3 сен Вести.Сахалинская область готовится поставлять за рубеж керосин со своих заводов. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в интервью ИС "Вести".

В регионе сосредоточены на нефтегазовом проекте "Сахалин-3" по переработке газа, в том числе - производстве авиационного керосина. Планируемая проектная мощность - 20 млрд кубометров газа в год, уточнил он.

Это в основном на экспорт все. Понятно, что мы будем делать переработку газового конденсата, и у нас появляется топливо на Сахалине, которое будет и на бункеровку океанических судов, и на нашу авиацию "Аврору", - это практически вся дальневосточная авиация. И будем открывать зарубежные линии с новым керосином, который будет производиться на наших заводах сообщил Лимаренко

Лимаренко также сообщил о долгом диалоге с Путиным по вопросам логистики на Сахалине. В регион ожидается поставка 45 самолетов и вертолетов.