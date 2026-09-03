Лимаренко: Ил-114 появятся на Сахалине в 2028 году, а Ми-171 уже в этом

Губернатор раскрыл, когда на Сахалин поступят Ил-114 и Ми-171 Лимаренко: Ил-114 появятся на Сахалине в 2028 году, а Ми-171 уже в этом

Москва3 сен Вести.Турбовинтовые региональные самолеты Ил-114 поступят на Сахалин в 2028 году, а импортозамещенные вертолеты Ми-171 будут поставлены в регион уже в текущем году. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Регион также получит суперджеты, сообщил глава региона.

Ил-114, эти машины мы будем получать, будем получать новые вертолеты, будем получать суперджеты. С 2028 года [Ил-114] будут эксплуатироваться. А вертолеты Ми-171 - уже с этого года, с текущего сказал Лимаренко

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопросы логистики на Сахалине до трех ночи.