Минпромторг: первый Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца года

В Минпромторге назвали сроки передачи первого Ил-114-300 эксплуатанту Минпромторг: первый Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца года

Москва2 сен Вести.Первый региональный самолет Ил-114-300 российского производства предполагается передать эксплуатанту до конца 2026 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме заместитель министра предположил, что еще два воздушных судна, будут переданы заказчикам в начале 2027 года.

Ил-114-300 - полностью отечественный сертифицированный турбовинтовой пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на местных авиалиниях.

В августе первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в России начинаются первые поставки Ил-114-300. Это происходит в рамках программы создания российского флота гражданской авиации.