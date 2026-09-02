Москва2 сенВести.Первый региональный самолет Ил-114-300 российского производства предполагается передать эксплуатанту до конца 2026 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме заместитель министра предположил, что еще два воздушных судна, будут переданы заказчикам в начале 2027 года.
Ил-114-300 - полностью отечественный сертифицированный турбовинтовой пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на местных авиалиниях.
В августе первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в России начинаются первые поставки Ил-114-300. Это происходит в рамках программы создания российского флота гражданской авиации.