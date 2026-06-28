Путину рассказали, на какие направления отправят новейшие Ил-114-300 Путину сообщили, что первые три самолета Ил-114-300 направят в Архангельск

Москва28 июн Вести.Новые отечественные самолеты Ил-114-300 будут направлены на северное направление, в Архангельскую область. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал летчик-испытатель, шеф-пилот ПАО "Ил" Сергей Сухарь. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

В ходе общения с летчиком Путин поздравил специалистов, отметив хорошие характеристики воздушных бортов.

Летчик в ответ на поздравления также сообщил, что первые три лайнера будут направлены в Архангельск.

В этом году три [борта] серийно заложены, в Архангельск они пойдут. Как раз туда, где они нужны - северное направление. А еще авиакомпания "Аврора" заинтересовалась. Дальний Восток - там очень востребовано, для этого и нужно, там расстояния такие сообщил он

Ранее шеф-пилот ПАО "Ил" отметил, что турбовинтовой самолет Ил-114-300 прекрасно себя показал во время полета на международную авиационную выставку, которая проводилась в Индии.