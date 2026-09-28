Москва28 сен Вести.В будущем России может дать дополнительные возможности для роста выручки от рыбного экспорта создание экспортных объединений. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

По его данным, Россия наращивает экспорт рыбной продукции. По результатам текущего года страна может увеличить его на 5–6% в годовом выражении до 6,4–6,5 миллиарда долларов.

В материале также уточняется, что свыше 80% российского рыбного экспорта приходится на четыре направления. Речь идет о Китае, Японии, Южной Корее и Европейском союзе (ЕС). Так, в первом полугодии нынешнего года на эти направления Россия экспортировала около 1 миллиона тонн рыбопродукции (+10% год к году) на максимальные за пять лет 3,72 миллиарда долларов (+33% год к году).

Зверев выразил мнение, что в будущем роста можно добавиться не только увеличением объема поставок, но и более выгодной структурой экспорта.

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