Москва27 сен Вести.Неожиданные результаты принесла лососевая путина в России в 2026 году. Об этом заявила РИА Новости директор департамента анадромных рыб России Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), кандидат биологических наук Ольга Мазникова.

Она назвала сразу несколько неожиданных явлений путины-2026. Среди них появление голубого тунца в дальневосточных водах, а также большое количество молоди тихоокеанского лосося у Камчатки и мелкая рыба, особенно горбушка, в промысловых уловах.

Лососевая путина в этом году преподнесла немало сюрпризов... Не могу не отметить колоссальное количество молоди тихоокеанских лососей в ставных неводах в Камчатском заливе. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и на западном побережье Камчатки сказала Мазникова

По словам ученой, появление в промысловых уловах большого количества мелкой рыбы, особенно горбуши, вес которой не превышает 800-900 граммов, озадачило специалистов. Такое биологи наблюдают впервые. И это вызывает беспокойство не только у представителей отраслевой науки.

Но самым ярким и обсуждаемым явлением путины года Ольга Мазникова назвала приход к российским берегам голубого тунца. В Приморском крае и Сахалинской области к этим гигантским рыбам уже привыкли и ведут их промысел, а в водах Хабаровского и Камчатского края это были первые поимки за всю историю наблюдений.

Снижение вылова лосося в этом году объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников. По его мнению, это связано именно с тунцом, который поедает молодь лососей без разбора от кижууча до чавычи, а также с наложением многолетних популяционных циклов.