Ученый Сапожников объяснил, почему в РФ в 2026 будет меньше лосося Ученый Сапожников назвал причины неудачной путины лосося в этом году

Москва25 сен Вести.В РФ в этом году выловят меньше лосося, чем обычно. Причиной этого стали изменения миграционных путей и кормовой базы рыбы, а также популяционный спад, который циклически появляется у этого вида рыбы. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Он добавил, что в этом году тунец активно поедает молодь лососей.

Во-первых, мы уже сказали, изменение динамики структуры и миграционных путей кормовой базы лосося. То есть, некоторые лососи просто смещаются на север и не идут к нашим берегам, где мы их традиционно ловим. Другая причина состоит в тунцах, которые едят молодь всех лососей без разбора от кижуча до чавыча, и едят их вполне хорошо и успешно. Голубой тунец — это хищник, крупный, быстрый и опасный. Третья причина состоит в том, что у разных видов лососей есть свои циклы. Это многолетние циклы, и среди них появляется рано или поздно такой период, когда идет популяционный спад. На 10-20%, в зависимости от видов. Это популяционные явления, они завязаны на генетику популяции, на структуру возобновления, на износ популяции подчеркнул Сапожников

Эксперт отметил, что через 10-15 лет популяция лосося снова начнет увеличиваться. Ученый подчеркнул, что эту рыбу на сегодняшний день ловят очень много стран, что ведет к ее перелову.

Пройдет, скажем, 10-15 лет, и лосось снова пойдет в прибыль. Наконец, есть причина - активный массовый перелов. То есть не только российские рыбаки ловят, ловят корейские, японские, китайские, американские, мексиканские рыбаки. И все они это делают в Тихом океане заявил Сапожников

Он обратил внимание на то, что большую часть этого года сохранялась плохая погода, которая препятствовала нормальному рыболовству на маломерных судах.

И дальше последняя причина, которая, в частности, произошла, например, на Амуре, в тех местах, куда заходил лосось и нерестился. Это плохая погода на протяжении всей путины, ветра, шторма. То есть выход в море на маломерных судах был просто сильно осложнен, и на фоне падения численности еще ловить было трудно, поэтому рыбакам было просто элементарно тяжело справляться с этой задачей. И тут работает опять же климатический фактор рассказал Сапожников

Ранее министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский заявил, что красная икра продолжит расти в цене. Он добавил, что улов лосося в этом году оказался в два раза меньше ожидаемого.