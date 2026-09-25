На Камчатке объяснили, почему красная икра продолжит дорожать осенью Министр Здетоветский: красная икра будет дорожать из-за неудачной путины

Москва25 сен Вести.Красная икра продолжит расти в цене из-за неудачной путины, заявил "ФедералПресс" министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Он пояснил, что в лососевую путину 2026 года рыбакам удалось выловить всего лишь 55,899 тыс. тонн рыбы, хотя улов прогнозировался на уровне 117,365 тыс. тонн.

Если сравнивать с путиной ближайшего неурожайного 2024 года, тогда вылов составил 126,4 тыс. тонн при прогнозе 167,33 тыс. тонн. При этом наибольший исторический вылов на Камчатке зарегистрирован в 2018 году – 491,35 тыс. тонн рассказал Здетоветский

Министр отметил, что объем вылова лосося - один из факторов, который влияет на конечную цену икры. Он подчеркнул, что ее стоимость не регулируется государством.

Лососевая икра не входит в перечень продуктов первой необходимости, на которые устанавливаются предельные наценки. Поэтому цена на нее формируется в соответствии с рыночными условиями… Красная икра всегда была нишевым дорогим продуктом, количество которого ограничено и который не принято есть каждый день объяснил он

Кроме того, в последние годы издержки рыбаков при производстве продукции существенно выросли, в то время как оптовые цены на рыбу существенно отстают. Предприятия заметили, что спрос на икру растет, а потому изменили свое отношение к ее производству, поскольку реализация этого продукта дает им значительную премию.

На стоимость икры также влияют вложения предприятий в модернизацию технологий производства, ее закупки дистрибьюторами и торговыми организациями, число которых ежегодно увеличивается.

Таким образом, сейчас на всех этапах происходит удорожание продукта – на производстве, на рынке и на уровне обычных покупателей подытожил Здетоветский

Ранее в Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры на российском рынке не предвидится.