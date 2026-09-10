В Росрыболовстве опровергли снижение производства красной икры Росрыболовство: предложение красной икры на внутреннем рынке не снизится

Москва10 сен Вести.Дефицита красной рыбы и икры на российском рынке не ожидается, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

Ранее "Известия" сообщили о заметном снижении объемов икры, поступившей в торговый оборот. С начала лососевой путины по 7 сентября показатель составил 2,6 тыс. тонн против 7,66 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, говорилось в публикации.

Оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке окажется недостаточным, нет. Ограничения на экспорт этой продукции на текущий момент также не рассматриваются заявили в Росрыболовстве

В ведомстве отметили, что оптовые цены на лососевую продукцию зависят от нескольких факторов. Среди них сезонность, объем предложения, логистика, расходы на добычу и переработку, инфляция и спрос.

Ранее цена красной икры в России снизилась. В первом полугодии в среднем она была на 1-1,5% ниже уровня 2025 года.