"Известия": в России производство красной икры сократилось в три раза

В России снизилось производство красной икры "Известия": в России производство красной икры сократилось в три раза

Москва10 сен Вести.В России производство красной икры сократилось в три раза. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Там рассказали, что с начала лососевой путины 20 мая по 7 сентября в торговый оборот было введено 2,6 тысячи тонн этой продукции. При этом, как отмечается, в прошлом году показатели за аналогичный период составили 7,66 тысячи тонн.

Показатель этого года за указанный период на 66% ниже уровня 2025 года и на 49% 2024 года, когда было введено в оборот 5,15 тысячи тонн. При этом в 2025 году по сравнению с 2024 годом фиксировался рост на 49% говорится в публикации

По информации специалистов, снижение объема введенной в оборот красной икры объясняется в первую очередь сокращением добычи лососевых рыб.

Эту информацию изданию подтвердили в Росрыболовстве. Как рассказали в ведомстве, к настоящему моменту вылов тихоокеанских лососей составил более 92 тысяч тонн. При этом в начале путины ученые прогнозировали добычу на уровне 227 тысяч тонн.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предупреждал, что российский рынок красной рыбы в нынешнем году может столкнуться с сокращением предложения.