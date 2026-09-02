Шестаков: россияне не доедают порядка 5 кг рыбы в год

Росрыболовство: россияне едят мало рыбы Шестаков: россияне не доедают порядка 5 кг рыбы в год

Москва2 сен Вести.В России снизилось потребление рыбной продукции. Об этом сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, россияне не доедают около 5 кг рыбы в год.

Если у нас стоит ориентир составляет порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 килограмма отметил глава Росрыболовства

Шестаков подчеркнул, что необходимо проводить системную работу в этом направлении. А также стимулировать спрос, например, внедрять "рыбные дни" в общепите и госучреждениях.