Москва2 сенВести.В России снизилось потребление рыбной продукции. Об этом сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, россияне не доедают около 5 кг рыбы в год.
Если у нас стоит ориентир составляет порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23-23,5 килограммаотметил глава Росрыболовства
Шестаков подчеркнул, что необходимо проводить системную работу в этом направлении. А также стимулировать спрос, например, внедрять "рыбные дни" в общепите и госучреждениях.