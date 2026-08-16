Шестаков: поставки красной рыбы в России в 2026 году сократятся

Росрыболовство предупредило о снижении предложения красной рыбы Шестаков: поставки красной рыбы в России в 2026 году сократятся

Москва16 авг Вести.Российский рынок красной рыбы в 2026 году может столкнуться с сокращением предложения. Об этом ТАСС рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он связал ситуацию с особенностями рыбного промысла, который требует развитой инфраструктуры и больших затрат, особенно в удаленных районах.

По красной рыбе надо готовиться, что будет сниженное предложение относительно привычного объема сказал Шестаков

Глава ведомства отметил, что в отдаленных районах зачастую нет поселков и электроснабжения. Поэтому доставка необходимых ресурсов обходится дорого. Эти расходы отражаются на стоимости рыбы, которую промысловики устанавливают в сезон.

Ранее сообщалось, что на Сахалине производители хотят удержать цену на красную икру на уровне до девяти тысяч рублей за килограмм. Такой ценовой коридор удастся удержать, если вылов лососевых достигнет прогнозируемых 30 тысяч тонн.