Эксперты рассказали, нужно ли сейчас запасаться икрой к Новому году Эксперт Подушка: черная икра дешеветь не будет

Москва18 авг Вести.К новогодним праздникам цены на черную икру могут подняться на 20%, красная тоже будет дорожать, прогнозируют эксперты.

По оценкам аналитиков, объективных предпосылок для снижения цен на полках магазинов нет, поэтому деликатесы можно закупать уже сейчас.

К новогодним праздникам цена на черную икру может вырасти с 90 тыс. рублей за килограмм до 108 тыс. рублей. При этом спрос на деликатес за пять лет упал на 30%, однако дешеветь продукт не будет, рассказал MK.RU вице-президент Союза осетроводов России Сергей Подушка.

По понятным причинам, цену сбрасывать никто не хочет. К тому же есть предел, ниже которого цена опуститься не может, иначе производитель обанкротится... От производителя зависит далеко не все, в силу вступают законы розничной торговли пояснил он

Покупка сейчас вполне оправдана: в морозилке черная икра в вакуумной банке спокойно пролежит до восьми месяцев, добавил эксперт.

Что касается красной икры, цены на икру "Путина" уже поднялись до рекордных 23,5 тыс. рублей за килограмм, икра горбуши стоит чуть дешевле – 14,6-19,9 тыс. рублей, а икра лосося может подорожать до 8-10 тыс. рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года заметно изменилось потребительское предпочтение россиян в сегменте дорогостоящих продуктов. Согласно исследованию ИТ-компании "Эвотор", в стране почти на четверть упали продажи черной икры. Падение составило 22%, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда снижение спроса оценивалось всего в 12%.