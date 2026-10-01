В Рыбном союзе заявили, что при подорожании люди начнут выбирать икру подешевле

В Рыбном союзе рассказали, когда цены на лососевую икру перестанут расти В Рыбном союзе заявили, что при подорожании люди начнут выбирать икру подешевле

Москва1 окт Вести.Рост цен на зернистую икру тихоокеанских лососей может прекратиться, когда покупательский спрос сместится на более дешевые аналоги. Об этом сообщили представители Рыбного союза в беседе с NEWS.ru.

Согласно оценке экспертов, подорожание связано с уменьшением предложения на фоне неудачной лососевой путины при сохранении спроса. При достижении ценового порога рынок выровняется, так как потребители начнут отдавать предпочтение более доступной икре.

Эксперты союза указали, что в таких условиях внимание покупателей способно переключиться на икру форели и других коммерчески доступных видов — минтая, трески, щуки и мойвы.

Они также отметили, что покупка икры чаще всего носит ситуативный характер и зависит от праздников, что делает этот сегмент более чувствительным к ценовым колебаниям.

В союзе подчеркнули, что стоимость лососевой икры определяется общим балансом спроса и предложения. Таким образом, при увеличении объемов товара на рынке цена снижается, при их сокращении — растет.

По мнению представителей союза, сравнивать рынки черной и красной икры некорректно, поскольку это разные ценовые ниши и потребительские сегменты, причём черная икра считается ещё более деликатным и ситуативным продуктом.

В Рыбном союзе также напомнили, что на рынке легально допускается в продажу только икра осетровых, выращенных на фермах. Промысел диких осетров запрещен, а производство, сбыт и приобретение икры диких осетров влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников заявил, что в РФ в этом году выловят меньше лосося, чем обычно. Причиной этого стали изменения миграционных путей и кормовой базы рыбы, а также популяционный спад, который циклически появляется у этого вида рыбы.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский сообщил, что красная икра продолжит расти в цене из-за неудачной путины.