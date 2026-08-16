Россиянам назвали лучшее время для покупки черной икры к Новому году Эксперт Горкунова посоветовала покупать черную икру к Новому году осенью

Москва16 авг Вести.Покупать черную икру к Новому году можно уже осенью, если срок годности продукта позволяет хранить его до праздников, а дома соблюдаются рекомендованные производителем условия, рассказала руководитель икорного направления группы компаний "Горкунов" Наталья Горкунова.

По словам эксперта, которые приводит Газета.ru, покупка заранее позволяет выбрать нужного производителя, объем и фасовку без ограничений, которые могут возникнуть перед праздниками из-за повышенного спроса. Кроме того, осенью производители и официальные продавцы нередко проводят предновогодние акции.

Если срок годности позволяет, а дома есть возможность хранить икру при температуре, рекомендованной производителем, откладывать покупку до декабря совсем не обязательно сказала Горкунова

Специалист посоветовала не хранить открытую или закрытую банку в дверце холодильника, поскольку температура там постоянно меняется. Для икры лучше выбрать наиболее холодную полку и соблюдать указанный производителем температурный режим. Замораживать продукт также не следует, если это не предусмотрено рекомендациями.

Эксперт отметила, что при выборе объема банки стоит учитывать количество гостей. После вскрытия икра постепенно теряет свои свойства, поэтому для небольшой компании могут оказаться удобнее несколько маленьких банок вместо одной большой.

При этом покупать икру рекомендуется непосредственно перед возвращением домой. По словам Горкуновой, длительное пребывание продукта вне подходящих условий хранения во время поездок или посещения магазинов может негативно повлиять на его качество.

Таким образом, заранее приобретать черную икру допустимо, если соблюдаются требования к сроку годности и хранению, а покупать продукт лучше у надежных продавцов.