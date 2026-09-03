Москва3 сен Вести.Реализацию программы инвестквоты по обновлению рыболовного флота поддержал российский президент Владимир Путин. Механизм долго отлаживали в нынешний реалиях, он функционирует в полную силу.

Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В программе инвестиционных квот, также известной как механизм "квоты под киль", участвуют рыбопромысловые компании, готовые построить новый раболовный флот.

Главным достижением проекта стало обновление флота судами, способными выполнять полный цикл переработки улова, указал он.

Мы ушли от сырьевой модели нашего рыболовного бизнеса. Мы ушли к модели, когда мы можем перерабатывать свою продукцию на 100%. Это, конечно же, повышение и финансовой отдачи для самого бизнеса, это повышение экспортной выручки, что тоже важно с учетом задач, поставленных президентом. Конечно же, для внутреннего рынка очень важно. Например, мы стали перерабатывать минтай, наша самая массовая рыба, стали филе гораздо больше производить и тоже стали поставлять его на внутренний рынок. Поэтому вот такая "супермодернизация", я бы сказал. Со времен Советского Союза такой модернизации никогда не было. Она, конечно же, дает свои результаты